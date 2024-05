Porto Alegre tem tráfego intenso para corredor humanitário; EPTC apela para evitar acesso

Atualizada às 14h50min de 25/05/2024 - Com apenas duas vias para entrar e sair de Porto Alegre (RS-118 e corredor humanitário nas imediações da rodoviária ainda fechada), motoristas enfrentam neste sábado (25) grandes congestionamentos. Para quem tenta sair da Capital usando o corredor humanitário, é preciso encarar filas e lentidão em acessos como as avenidas Protásio Alves e Osvaldo Aranha, que conecta com o túnel da Conceição.

A Empresa Pública de Transportes e Circulação (EPTC) apela que motoristas evitem o trecho, deixando mais livre o acesso para veículos que estão no apoio e socorro a impactos das cheias históricas. Por volta das 14h45min, o órgão informou que as vias estavam liberadas. Mas a lentidão deve voltar, pois as obras de manutenção do trecho na avenida Castelo Branco e BR-290 vão ser retomadas.

Imagens no começo da tarde deste sábado mostram a situação é bem complicada, com prolongamento que se estende por quilômetros na região, que leva ao Leste da Capital. Em um dos trechos, a EPTC bloqueou o trânsito no cruzamento da rua Ramiro Barcelos, vindo da avenida Ipiranga, com a Protásio.

A EPTC informou que o fluxo intenso nos dois sentidos do túnel da Conceição é devido a obras no pavimento na divisa da Castelo Branco com a freeway. Os trabalhos já foram encerrados. O órgão fez apelo para motoristas evitarem a região para deixar as vias mais livres para veículos de emergência e apoio ao Dmae e abastecimento da cidade.

Não há restrição de tráfego pelo corredor, mas como é o acesso mais próximo à região - incluindo para quem está na Zona Sul -, acaba sendo o mais buscado pelos motoristas.