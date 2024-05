Porto Alegre registra 52 pontos com bloqueio total do trânsito

Neste sábado (25) pela manhã, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) verificou 52 pontos em Porto Alegre com bloqueio total de via por acúmulo de água e 18 bloqueios parciais, um por fios caídos na via em razão do evento climático.Pontos com acúmulo de água bloqueio total: