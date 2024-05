Detran-RS atende concessionárias e libera licença provisória de carro zero

gás financeiro às concessionárias gaúchas. O Detran-RS anunciou, nesta sexta-feira (17), que as lojas vão poder emitir documento provisório do emplacamento de modelo zero quilômetro. Assunto que a coluna Minuto Varejo tinha noticiado acaba de ter uma solução que libera o faturamento da venda de carros novos e dá um. Oanunciou, nesta sexta-feira (17), que as

O departamento disse que é "uma solução de contingência". As concessionárias estão impedidas de emitir o documento pelo caminho convencional porque o sistema eletrônico não está disponível devido ao impacto das inundações. O Detran-RS depende da Procergs, que foi afetada fiscamente pelas cheias na área central de Porto Alegre.

A emissão provisória será feita por uma aplicação virtual, diz o Detran-RS. "Não haverá nenhum custo extra ao cidadão para a geração desse documento, que é uma alternativa à indisponibilidade momentânea do sistema convencional", esclarece o departamento, em nota no Instagram.

A revendedora insere os dados e faz o upload das informações (subir no sistema) pelo CRVA Digital. São inseridos dados do comprador, chassi do veículo e da nota fiscal. "A partir disso, será feita a verificação das informações junto à base de dados nacional, viabilizando então a emissão do documento", explica o Detra-RS.



Um detalhe importante ligado à atual situação gerada pelas cheias. O documento provisório só é válido para circulação dentro do Rio Grande do Sul e terá validade de 15 dias. O Detran-RS orienta que, depois deste prazo, o comprador deve ir a um CRVA para fazer "o procedimento de transferência no sistema informatizado convencional, gerando o documento definitivo".

As concessionárias devem se cadastrar no app.crvadigital.com.br/preCadastroRevenda. O registro do veículo novo é feito em https://app.crvadigital.com.br/revenda.

"Isso já ajuda muito, facilita muito o nosso negócio", reage o presidente doSindicato das Concessionárias e Distribuidores de Veículos do RS (Sincodiv/Fenabrave-RS), Jefferson Fürstenau, após saber da medida.

A entidade buscava a liberação para destravar o faturamento em meio à maior crise climática do Estado. As cheias afetaram mais de 300 lojas, que estão fechadas. O setor tem mais de 700 estabelecimentos que atuam com veículo zero, de motos a automóveis.

Fürstenau lembra que o emplacamento provisório ameniza em parte as restrições vividas pelo segmento. É que o emplacamento provisório só vale para unidades novas compradas à vista. "Usados não é possível transferir e nem venda com financiamento de bancos", cita ele.