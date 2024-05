Revendas estacionam em elevada para "salvar" carros na Capital

Uma imagem emblemática dá a dimensão do drama que a inundação causou ao maior polo de concessionárias de carros novos do Rio Grande do Sul. A região, na Zona Norte de Porto Alegre, tem mais de 30 lojas com muitas marcas de luxo. No viaduto Leonel Brizola, que liga ao bairro Humaitá, dezenas de carros estão estacionados, longe da água. O presidente do Sindicato das Concessionárias e Distribuidores de Veículos do RS (Sincodiv/Fenabrave-RS), Jefferson Fürstenau, diz que as unidades foram levadas ao ponto mais alto antes da água tomar conta da região. "O viaduto ficou congestionado", descreve ele. O polo engloba as avenidas Farrapos, Sertório, Ceará, ruas Souza Reis e Edu Chaves e outras internas. Mas muitos veículos são vistos submersos dentro das revendas.

A Fox é uma das que não conseguiu transferir unidades. A proprietária, Viviane Maglia, diz que não tem ideia de prejuízo. "Nosso show room está a dois quilômetros da beira do rio. Teoricamente foi construído acima da cota da enchente de 1941 e ainda assim foi inundado", lamenta Viviane. Uma preocupação do setor, validada por Fürstenau e Viviane, é a cobertura dos danos pelos seguros, por se tratar de carros novos. O presidente do Sincodiv-RS cita que as apólices não incluem o termo "inundação". Empresas aguardam pelas companhias ou, já com o retorno negativo, devem recorrer à Justiça.