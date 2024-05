Enchentes deixam o Estado sem acesso a relatórios sobre qualidade da água e do ar

Os relatórios da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) sobre a qualidade da água e do ar no Rio Grande do Sul estão indisponíveis por tempo indeterminado. O acesso aos dados produzidos pelos sistemas de monitoramento foi comprometido após o desligamento do núcleo de dados do Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Rio Grande do Sul (Procergs), no dia 6 de maio. A queda do sistema ocorreu após o prédio da entidade ser inundado pelas cheias que atingiram a região central de Porto Alegre. Segundo a Procergs, apenas os sistemas de operações como Defesa Civil, Saúde e Segurança Pública foram mantidos.

A Fepam realiza a análise dos índices de qualidade de água e do ar, além do monitoramento de biodiversidade, através do programa Rede Ar do Sul e do sistema RS Água. A fundação afirma que os serviços de monitoramento não foram paralisados, mas com o desligamento do centro de dados, não há como apontar com precisão se os centros de processamento de dados estão enviando os relatórios normalmente.



A análise da qualidade do ar é feita de forma remota, a partir de seis pontos de monitoramento distribuídos pelo Estado: em Canoas, Triunfo, Esteio, Gravataí, Guaíba e Rio Grande. Com a dificuldade de obter os dados, a Fepam não consegue confirmar quais pontos estão operando normalmente ou se os sistemas da Rede foram danificados pelas enchentes. Já a análise do RS Água é feita pelos técnicos da Fepam utilizando amostras coletadas diretamente nos rios, mas a fundação optou por suspender essa rotina de coleta para não colocar os servidores em risco.