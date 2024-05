Chuvas serão menos volumosas, mas seguirão intensas nesta sexta-feira em Porto Alegre

Maio já é considerado o mês mais chuvoso de Porto Alegre desde o início da medição do índice pluviométrico na cidade, em 1910, chegando a somar 461mm de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (InMet). Na última quinta-feira (23), a precipitação de mais de 100mm em menos de 12 horas fez com que o acúmulo de água gerasse transtornos na capital gaúcha, com novas inundações.