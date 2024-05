Defesa Civil emite alerta de risco de deslizamentos em Porto Alegre

A Defesa Civil de Porto Alegre emitiu um alerta preventivo nesta sexta-feira (24) sobre o alto risco de deslizamentos, processos erosivos e rolamento de blocos em áreas suscetíveis (confira lista ao final do texto). O alerta é válido até a segunda-feira (27) e tem como base informações fornecidas pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). As informações são da prefeitura de Porto Alegre.

Podem ocorrer escorregamentos, rupturas de taludes e quedas de barreiras. Estes fenômenos ocorrem devido ao movimento de solos e rochas sob a influência da gravidade, frequentemente agravados pela presença de água.



A população que reside em áreas de risco deve observar quaisquer alterações nas encostas. Em caso de sinais de instabilidade, os moradores devem procurar abrigo temporário junto a parentes ou amigos, ou utilizar as estruturas de acolhimento disponibilizadas pela prefeitura via 156. Recomenda-se que a população busque locais seguros, mantenha distância de postes, árvores e placas de sinalização e evite entrar em áreas alagadas.



Para emergências e mais informações, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

Confira as áreas de risco de deslizamento em Porto Alegre:

Zona Sul

Bairro Lomba do Pinheiro: Rua Piratininga; Rua do Arvoredo; Rua Cacimbas; Rua da Comunidade; Rua Um e Dois

Bairro Vila Nova/Ipanema: Av. Juca Batista, 2951; Rua B2 com Rua E

Bairro Aberta dos Morros: Beco Carapicho, Rua Rio Grande, Beco Servidão

Vila Pitinga: Rua Amazonas; Beco 7

Vila dos Sargentos: Rua B

Bairro Cristal e arredores: Vila Pedreira; Rua Erechim; Rua Mata Coelho; Beco do Sorriso; Rua Cachoeira; Rua Otávio de Souza ; Rua Cel Timóteo; Rua Dr. Campos Velho

Bairro Cavalhada: Rua Santa Flora; Av. Cavalhada; Rua Gregório Perez; Beco Zaffari Bairro Teresópolis: Av. Teresópolis; Vila Silva Paes

Bairro Nonoai: Rua Cel. Ruy da Cunha Paim; Vila Chácara Sperb; Vila Alto Erechim

Bairro Restinga: Rua do Cedro; Rua 6; Vila Salso II; Av Inês E Fagundes; Rua do Chorão

Bairro Glória e arredores: Vila dos Canudos; Morro da Embratel; Vila Graciliano Ramos; Vila Glorinha; Beco da Pedreira; Fim da Rua Jânio Quadros; Rua Serra Verde; Rua Irmãs Paulina; Rua D; Rua Maria L. Peres; Rua Colinas

Bairro Cascata: Estrada da Represa Herval; Estrada dos Alpes; Estrada dos Barcelos, 2312; Beco dos Tabajaras

Bairro São José e arredores: Rua da Represa Herval com Cabo Noé; Beco 1; Rua da Saibreira; Rua Menina Alvira; Rua do Mato; Rua Manoel Bitencourt; Travessa das Camélias; Rua Cel Rego; Beco 6; Travessa Cabo Benjamin;

Bairro Bom Jesus: Arroio Vila Pinto; Arroio Men de Sá; Arroio Riacho Doce;

Bairro Morro Santana: Vila Joanna D´Arc

Bairro Jardim Carvalho: Vila Grécia; Vila Boa Vista; Vila Grécia; Vila Biriba;

Bairro Partenon: Arroio Moinho

Bairro São José: Rua Manoel Bittencourt; Travessa das Camélias; Rua da Represa Herval com Cabo Noé

Bairro Castaca: Arroio Cascata

Bairro Teresópolis: Rua Costa Lima; Rua Silvério Souto

Bairro Agronomia: Av. Bento Gonçalves em frente ao Terminal Antônio de Carvalho; Rua Esplêndida; Rua Encantadora; Entre as ruas Esplêndida e Encantadora

Bairro São José e arredores: Rua Martins de Lima, 1541; Beco na Rua Martins de Lima, 1.300; Rua São Luís com Beco 2; Rua Santa Maria, 2090; Beco na Rua Dona Palmira, 29; Rua Capitão Viriato;



Zona Norte

Bairro Mario Quintana: Estrada Antônio Severino; Rua Arroio Feijó

Bairro Rubem Berta: Rua Cecília Lopes; Av. Bernardino S. Amorim; Rua Dr. Paulo Smania; Rua 13 de Setembro

Bairro Sarandi: Rua Julio Stregue; Rua 1941; Av. Plínio Kroeff; Rua Recanto do Chimarrão; Rua Nossa Senhora da Aparecida; Av. Dique; Dique II

Morro Santana: Vila Laranjeiras; Praça da Pedreira

Bairro Passo das Pedras: Rua Dez de Maio; Acesso Quatro; Av. Sotero dos Reis; Rua Pio XII



*Outras áreas da cidade podem ser afetadas.

Fonte: Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais)