Porto Alegre terá novo corredor humanitário na Zona Norte

A prefeitura de Porto Alegre anunciou nesta sexta-feira (24) a abertura de mais um corredor humanitário no município. Dessa vez, a obra será na avenida Assis Brasil, entre a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) e a Freeway. Com previsão de entrega para segunda-feira, a preferência de fluxo será de veículos emergenciais em direção à Região Metropolitana.

Essa é a terceira obra emergencial para ligar Porto Alegre à Região Metropolitana e ao interior do Estado. A primeira também conta com preferência a veículos de emergência e de entrega de donativos. O corredor liga a região do Centro Histórico à Avenida Castelo Branco e passou a sofrer com desgastes que geraram buracos após fortes chuvas atingirem a cidade na última quinta-feira (23), mas que foi reparado nesta sexta-feira (24).

Além disso, foi construída mais uma via no corredor com acesso próximo à Estação Rodoviária de Porto Alegre e também em direção à Avenida Castelo Branco, em um trecho que seria na contramão. Assim, passou a ser possível o uso da estrutura também por veículos de passeio sem restrição de horário, apesar de ainda existir acesso preferencial aos de emergência.