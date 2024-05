Após buracos, corredor de acesso a Porto Alegre recebe reparos

passou por reparos na manhã desta sexta-dia (24). A estrutura criada como alternativa para chegar à Capital pela avenida Castelo Branco estava com buracos que causaram lentidão no trânsito de veículos. A pista sobre a rua da Conceição, no sentido Interior/Capital, foi castigada pela O corredor humanitário que funciona no Centro Histórico de Porto AlegreA estrutura criada como alternativa para chegar à Capital pela avenida Castelo Branco estava com buracos que causaram lentidão no trânsito de veículos. A pista sobre a rua da Conceição, no sentido Interior/Capital, foi castigada pela chuva forte de quinta-feira (22). Com os buracos na via emergencial, os motoristas foram obrigados a reduzir a velocidade, o que resultou em congestionamentos no trecho.

• LEIA MAIS: Rodoviária de Porto Alegre ainda não tem data para retomar operação

A circulação de veículos pela Castelo Branco em direção a Porto Alegre resultou em trânsito lento para os motoristas devido às condições do corredor de acesso construído pela prefeitura. A via emergencial permite a ligação da Castelo Branco com o Túnel da Conceição enquanto a região segue inundada pelas chuvas dos últimos dias.

A instabilidade forte da quinta-feira e o fluxo intenso de carros sobre a via provisória resultou em muitos buracos. Em razão disso, os motoristas tiveram que reduzir a velocidade, o que causou filas que chegaram até as proximidades da Arena do Grêmio.

Na manhã desta sexta-feira, uma empresa contratada pela prefeitura iniciou os reparos no trecho esburacado. Agentes da EPTC realizaram o monitoramento do trânsito na região porque foi preciso estreitar o corredor durante os trabalhos. No sentido Porto Alegre/Interior, com passagem pelo Túnel da Conceição, a água baixou e foi possível liberar a via no Largo Vespasiano Júlio Veppo para a circulação dos carros em direção à avenida Castelo Branco e a BR 290, a Freeway.

Trânsito de veículos ficou lento no corredor de acesso a Porto Alegre (Evandro Oliveira/JC)

O corredor humanitário é uma alternativa para agilizar o abastecimento dos serviços essenciais de Porto Alegre como oxigênio, água, alimentos e insumos para a saúde. O uso é preferencial para veículos de emergência, mas pode ser utilizado por carros de passeio sem restrição de horário.

Além do caminho humanitário, a RS-040 e RS-118, com entrada pela avenida Bento Gonçalves, na zona Leste de Porto Alegre, seguem sendo alternativa, inclusive para veículos de passeio para entrada e saída da Capital. Os acessos pelas avenidas Assis Brasil e dos Estados, na zona Norte da cidade, e a BR-116 permanecem bloqueados em razão das enchentes.