Risco de deslizamento em São Francisco de Paula mantém barragem em alerta para rompimento

Uma encosta com risco de desbabar na região da Barragem Salto, em São Francisco de Paula, fez com que a Defesa Civil estadual emitisse um alerta de emergência para a ruptura da barragem, válido há pelo menos 11 dias. Segundo a prefeitura de São Francisco, 32 pessoas deixaram suas casas e, até o momento, não podem retornar, porque o risco continua alto. De acordo com o órgão, ainda, a remoção dos moradores se deu principalmente para evitar acidentes e o soterramento da população que mora próxima à encosta.

Já o número de famílias que precisariam deixar suas casas por conta de uma possível ruptura da barragem Salto, alerta que diz respeito especificamente a UHE Bugres, caso houvesse eventual desmoronamento da estrutura geológica em São Francisco de Paula, não foi divulgado, mas poderia atingir as populações ribeirinhas do Rio Caí em São Francisco de Paula, Gramado, Canela, Caxias do Sul, Vale Real e Nova Petrópolis.

Conforme a legislação Lei Nº 12.334/2010, a CEEE Geração, que administra a barragem, em articulação com os órgãos públicos, é responsável por estabelecer ações em caso de emergência, que devem estar previstas no Plano de Ações Emergenciais (PAE), como levantamento cadastral e mapeamento atualizado da população existente na Zona de Autossalvamento (ZAS), incluindo a identificação de vulnerabilidades sociais, além de iniciativas específicas, em articulação com o poder público, para resgatar atingidos, pessoas e animais, mitigar impactos ambientais, assegurar o abastecimento de água potável e para resgatar e salvaguardar o patrimônio cultural, assim como fica responsável por avisos sonoros, rotas de fuga, entre outras medidas.

Em nota, a CEEE Geração informou que a barragem Salto encontra-se "íntegra e dentro de seus parâmetros normais de operação", mas que "após as fortes chuvas, surgiram rachaduras em edificações particulares e vias públicas localizadas numa encosta nas proximidades da barragem. A Prefeitura de São Francisco de Paula está realizando uma avaliação sobre a estabilidade do solo na região. A CEEE Geração está apoiando a prefeitura com estudos complementares e mantém contato constante com as autoridades." Até que seja concluída avaliação sobre a estabilidade da encosta, de forma preventiva e em coordenação com a Defesa Civil, a CEEE informa que a barragem continuará em status de emergência.

Sobre o número de famílias que poderiam ser atingidas no caso de rompimento, a CEEE Geração respondeu que "a empresa e as defesas civis têm mapeadas todas as residências que poderiam ser afetadas", mas não informou a quantidade. A empresa disse, ainda, que "os estudos sobre a área em risco estão em andamento. Por isso, em conjunto com as defesas civis, optou-se por trabalhar, preventivamente, com o cenário mais conservador". A empresa também não soube informar o volume de água que poderia atingir as famílias no caso da encosta cair em cima de um reservatório e gerar uma 'onda'. "Os estudos sobre a encosta em risco estão em andamento", enfatizou.

A CEEE Geração disse que avisou a população sobre o risco. "Foram utilizadas sirenes móveis, que circularam por toda a zona de autossalvamento, e por aplicativo de mensagens. As defesas civis continuam atuando junto à população", complementou a nota. Sobre as chuvas que atingem o Estado nesta sexta-feira (24), a empresa considera que a barragem continua segura.