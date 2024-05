Ruas do Menino Deus voltam a alagar em Porto Alegre

Mesmo com o nível do Guaíba baixando, as ruas do bairro Menino Deus, na Zona Central de Porto Alegre, voltaram a alagar na tarde desta quarta-feira (22). Na avenida Praia de Belas, os bueiros estavam mandando água para a via. Outras ruas como 17 de junho e Barão do Gravataí também registraram alagamento. No Centro Histórico, a água que escoava em direção ao Guaíba pela comporta do Cais Mauá voltou a invadir a cidade.