Nível do Guaíba baixa de 4 metros no 20º dia da enchente em Porto Alegre

o nível do lago baixou de 4 metros pela primeira vez desde o dia 3 de maio A enchente do Guaíba chegou ao vigésimo dia nesta quarta-feira (22) e. A enchente de 2024 ultrapassou a de 1941 no que diz respeito à cota máxima das águas do lago e se aproxima dela em relação ao total de dias em que Porto Alegre permanece alagada.

Em 1941, conforme os registros, a enchente na capital gaúcha durou 22 dias, com o nível do Guaíba chegando à marca 4,76 metros. Em 2024, o lago subiu de um modo que nunca havia subido antes, batendo em 5,35 metros na madrugada do dia 5 de maio.

No vigésimo dia de cheia, a água já baixou na maior parte do Centro Histórico, permanecendo alagadas as vias mais próximas do Guaíba, como parte das avenidas Mauá, Júlio de Castilhos e da rua Voluntários da Pátria.

No Largo Glênio Peres – onde fica o Mercado Público –, e a Rua dos Andradas (Rua da Praia), compreendendo espaços como a Praça da Alfândega, o alagamento não existe mais, continuando algumas poças isoladas e, além da lama acumulada, a marca nos prédios indicando a altura em que a água chegou.

Em direção à Zona Sul da cidade, o bairro Menino Deus também já secou, assim como o Cidade Baixa, fortemente afetados pela inundação após a Estação de Bombeamento de Águas Pluviais (Ebap) 6 parar de funcionar no início da tarde do dia 6 de maio.

Nos bairros Humaitá e Sarandi, a água continua alta Na Zona Norte, porém, o cenário pouco mudou, com o nível da água baixando lentamente., impedindo a volta dos moradores para as suas casas.

Na região da Arena do Grêmio, água segue alta impedindo o retorno dos moradores (Evandro Oliveira/JC)

Conforme o monitoramento realizado pela Agência Nacional de Águas e pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema), o Guaíba baixou dos 4 metros por volta das 23h30min de terça-feira (21), mantendo a tendência de baixa no decorrer da madrugada e pela manhã desta quarta-feira, com uma pequena oscilação para cima, indicando represamento das águas na Lagoa dos Patos em razão do vento Sul, o que dificulta o escoamento.

O patamar abaixo dos 4 metros foi consolidado nesta quarta-feira (22). Às 9h15min, a cota estava em 3,89 metros, subindo para 3,92 metros às 13h.

Mais de 12 mil pessoas seguem fora de suas casas em Porto Alegre, sendo acolhidas em 140 abrigos. Além dessas, há aquelas que deixaram o local onde moram e foram abrigadas em casas de familiares ou amigos, e que não entram na contagem oficial da prefeitura.

21 Unidades de Saúde ainda estão fechadas Serviços públicos essenciais continuam fortemente afetados. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde,e outras 10 estão abertas, mas com restrição no horário de atendimento.

Na rede municipal, as aulas já foram retomadas 228 escolas (68 próprias e 160 conveniadas). Já nas escolas estaduais, as aulas seguem suspensas em Porto Alegre por tempo indeterminado.

Passados 20 dias do início da enchente na Capital, 43 mil clientes ainda estão sem o fornecimento de energia elétrica na cidade.