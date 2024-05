Porto Alegre ainda tem 21 Unidades de Saúde fechadas pelas enchentes

As enchentes que ainda atingem diversos bairros de Porto Alegre, mesmo após o recuo do Guaíba, também resultam no fechamento de, pelo menos, 21 das 134 Unidades de Saúde no município conforme levantamento da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) nesta terça-feira (21). Além delas, ainda há mais dez unidades abertas e com restrições de horários por contingente.