Hospitais de Porto Alegre voltam à normalidade, mas ETA Moinhos segue com problemas

Com a normalização gradual do abastecimento de água em Porto Alegre, os hospitais da Capital estão retomando os atendimentos. Diversos procedimentos haviam sido interrompidos desde o início do mês devido à interrupção das operações em Estações de Tratamento de Água (ETA) do Dmae em decorrência das enchentes. O fornecimento de água vinha sendo realizado apenas por caminhões-pipa, o que limitava os serviços prestados pelas instituições.

No Hospital Moinhos de Vento, o abastecimento de água foi normalizado na segunda-feira (20). Com isso, as consultas, procedimentos, exames e cirurgias eletivas foram retomados, seguindo todos os protocolos de segurança e qualidade. Segundo o Moinhos, segue a orientação para que os pacientes busquem os serviços de emergência somente nos casos de alta complexidade e em situações urgentes.

Desde o dia 3 de maio, o hospital era abastecido por meio de caminhões-pipa do Dmae. De acordo com a instituição, todo o recurso hídrico recebido foi testado com o objetivo de garantir a segurança e a qualidade da água antes de entrar nos reservatórios.

No Hospital Fêmina, que faz parte do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), o abastecimento pela rede do Dmae foi regularizado também, e no momento estão sendo realizados procedimentos necessários para expurgar resíduos da tubulação. Segundo o Fêmina, o reservatório segue sendo abastecido por caminhões-pipa e a regularidade deve estar restabelecida nesta terça-feira (21). A realização de consultas e exames no Fêmina pode ser feita normalmente, porém as cirurgias estão temporariamente canceladas. Os demais hospitais do GHC, entre eles o Hospital Materno Infantil Presidente Vargas (HMIPV), estão com abastecimento normal.

O fornecimento de água também está normalizado no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) , na Santa Casa de Misericórdia e no Hospital de Pronto Socorro (HPS).

Os hospitais Moinhos, Fêmina, HMIPV, Clínicas, Santa Casa e HPS são abastecidos pela ETA Moinhos de Vento, responsável pelo abastecimento de 21 bairros de Porto Alegre. A ETA Moinhos precisou reduzir a sua vazão para 750 litros por segundo em virtude do excesso de terra que está sendo captado junto às bombas. A assessoria de imprensa do Dmae informa que essa matéria orgânica causa entupimento nos motores.

O departamento também está realizando trabalho nos locais que estão com ar na rede e a água não chega. Em relação à normalização plena do abastecimento na ETA Moinhos de Vento, o Dmae segue sem uma estimativa. As demais ETAs estão normais neste momento.