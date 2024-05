Hospital de Clínicas de Porto Alegre retoma consultas a partir de segunda-feira

Com o restabelecimento do fornecimento de água na região , o Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA)desde o dia 2 de maio. Serão restabelecidas as consultas do Ambulatório, sessões de Fisiatria, exames de coleta, Radiologia, Medicina Nuclear, Unidade de Métodos não Invasivos, Neurologia, Pneumologia e grupos do Centro de Pesquisa Clínica (CPC). As informações são do HCPA.

. Já as consultas marcadas até o dia 17 permanecem canceladas.A orientação é que os pacientes com consulta marcada. Não será dada falta a quem não comparecer. O reagendamento poderá ser feito na própria ferramenta ou presencialmente, quando a situação normalizar.A instituição manteve os. A interrupção dos demais atendimentos levou em conta as medidas de restrição tomadas para garantir a disponibilidade de água no HCPA, que chegou a precisar de caminhões pipa.garantiu que trabalhadores com dificuldades para acessar o hospital pudessem trabalhar. Os ônibus e vans contratados pelo hospital podem acessar o corredor humanitário , que faz a ligação dos municípios da Região Metropolitana com a parte central de Porto Alegre. As rotas partem, em três diferentes horários, de Gravataí, Cachoeirinha, Sapucaia, Esteio, Canoas e São Leopoldo. Basta apresentar o crachá do HCPA.O serviço foi implantado no domingo (12), quando 100 pessoas usaram o transporte para ir ou voltar das suas casas. O número chegou a 512 nesta quarta-feira (14). O, dos quaise precisam estar presencialmente na instituição. Diariamente, as rotas estão sendo revisadas, para abranger cada vez mais trabalhadores com dificuldade de deslocamento.Um dos serviços, que chegou a registrar 54% de faltantes num dos dias mais críticos da enchente, registrou média de 14% de faltas no início desta semana. Em média, o índice de faltas está em 25% nos serviços considerados essenciais.