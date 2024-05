Região central de Porto Alegre tem árvores caídas após enchente histórica

A região central de Porto Alegre foi fortemente afetada pelas enchentes nas últimas semanas. A enxurrada que invadiu as ruas da Capital deixou um rastro de destruição que, mesmo com o nível da água baixando, não tem perspectiva de melhora imediata. No Centro Histórico, uma série de árvores caídas e galhos quebrados ocupam vias e praças. Mesmo após o início da drenagem das águas, o impacto arbóreo pode ser duradouro, já que o solo está comprometido pelas cheias.



O professor da Faculdade de Agronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), Claudimar Fior é especialista em Recursos Florestais e ressalta que a vegetação sofreu um prejuízo severo pela inundação do solo, o que leva às quedas. “O enraizamento das árvores acontece em ambientes que dependem de um sistema saudável de oxigênio. No momento que ocorre uma enchente, por conta da falta de oxigênio, as vegetações acabam morrendo sufocadas", explica.

Segundo o docente, dependendo do tempo em que a vegetação fica submersa, elas podem perder o efeito de fixação com o solo, o que facilita o tombamento. Além das árvores inteiras, a quebra de galhos acaba por ser uma preocupação. A chuva incide e a água fica retida nas estruturas que crescem sobre os troncos, deixando os galhos mais suscetíveis a quedas.



As plantas que tiveram galhos caídos ou que quebraram parcialmente devem ser podadas, mas Fior reitera que não é o momento de pensar em plantio da vegetação. Apenas muita observação pode garantir se a árvore deve ser totalmente substituída ou não. “Somente durante na primavera, vamos ter uma noção da condição das árvores atingidas, pois é quando as plantas florescem. Não adianta remover completamente a planta agora, pois não temos a dimensão dos danos. É capaz que a vegetação sobreviva por conta e se mantenha firme, por isso o melhor é aguardar”, indica o professor.



