Alagamento diminui na Rodoviária de Porto Alegre; DMLU inicia limpeza

A queda do nível do Guaíba, junto com a abertura da comporta 3 do Muro da Mauá, permitiu a secagem de boa parte do Centro Histórico de Porto Alegre durante o fim de semana. Nesta segunda-feira (20), o escoamento do lago ganhou força nas proximidades da Estação Rodoviária que, agora, apresenta muita lama e um forte odor, fatores que dificultam a permanência prolongada no local.

LEIA TAMBÉM: Volta às aulas gera esperança na comunidade escolar de Porto Alegre

No saguão, onde estão localizados os bares, restaurantes e lojas do Terminal Rodoviário, e na pista destinada aos ônibus, a água segue alta, é verdade. Porém, na área de embarque já é possível enxergar o rastro de destruição deixado pela enchente, com muito lodo, lixo e estruturas, como bancos e gradis, danificados pelas águas. A baixa no nível se dá mesmo com a Estação de Bombeamento de Água Pluvial (Ebap) da região, de nº 1, desativada.

Por volta das 17h desta segunda, na entrada principal da Estação, no Largo Vespasiano Júlio Veppo, veículos da prefeitura realizavam a remoção do lamaçal que se formou na pista. Mas, essa limpeza não era exclusividade de lá. Por diversos pontos da Capital, equipes do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) seguem trabalhando na recuperação de vias da cidade.

Algumas plataformas do Terminal Rodoviário já estão secas Foto: THAYNÁ WEISSBACH/JC

O novo cenário que tem se revelado no principal município do Estado é de muito entulho nas ruas, além de um forte odor. Ainda, nos locais onde a água chegou com mais intensidade, são muitos os peixes mortos e as árvores caídas. No Centro Histórico, está visível, em paredes, muros e estátuas, as manchas que marcam onde o Guaíba alcançou, principalmente na rosada pintura externa da Casa de Cultura Mario Quintana, um dos mais simbólicos pontos turísticos da Capital.

A grande quantidade de sujeira também tem se mostrado nas ruas da região mais boêmia de Porto Alegre, a Cidade Baixa. No dia 20 de maio, o bairro conhecido por sua vida noturna movimentada, vê seus bares, restaurantes, cafés e demais estabelecimentos tentando se reerguer depois da inundação. Em paralelo, alguns caminhões da prefeitura atuam para recolher o lixo que ficou acumulado.