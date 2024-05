Volta às aulas gera esperança na comunidade escolar de Porto Alegre

Esperança resume o primeiro dia de aula pós-enchente em Porto Alegre - principalmente, na rede de educação infantil. Ao longo desta segunda-feira (20), as atividades foram retomadas em 26 escolas municipais da Capital. Na Escola Padre Ângelo da Costa e nas escolas Vila da Páscoa e Santo Expedito, a expectativa é seguir acolhendo os alunos com alimentação e atividades lúdicas. Outras 16 unidades voltam ao funcionamento nesta terça-feira (21).

servidores foram atingidos de alguma forma pelas fortes chuvas ou receberam familiares em suas residências. Por isso, o espaço se manteve aberto durante as semanas de cheia para fornecer alimentação à comunidade escolar. “Realizamos uma acolhida, porque estamos todos afetados, para trazer essa energia nova de um recomeço”, conta a diretora Cláudia Machado.



Enquanto algumas escolas retomaram com redução no número de alunos, outras receberam turmas completas. Localizada no bairro Rubem Berta, a escola Vila da Páscoa, que está em atividade desde semana passada, recebeu nesta segunda uma turma de 13 alunos. “No primeiro dia, devido à falta de comunicação, apenas uma criança compareceu, mas o número foi aumentando ao longo dos dias”, explica a vice-diretora, Kelly Rodrigues.



Mesmo que a unidade localizada no bairro Partenon não tenha sido afetada diretamente, os servidores foram atingidos de alguma forma pelas fortes chuvas ou receberam familiares em suas residências. Por isso, o espaço se manteve aberto durante as semanas de cheia para fornecer alimentação à comunidade escolar. "Realizamos uma acolhida, porque estamos todos afetados, para trazer essa energia nova de um recomeço", conta a diretora Cláudia Machado.

Enquanto algumas escolas retomaram com redução no número de alunos, outras receberam turmas completas. Localizada no bairro Rubem Berta, a escola Vila da Páscoa, que está em atividade desde semana passada, recebeu nesta segunda uma turma de 13 alunos. "No primeiro dia, devido à falta de comunicação, apenas uma criança compareceu, mas o número foi aumentando ao longo dos dias", explica a vice-diretora, Kelly Rodrigues.

Já a escola Santo Expedito, no mesmo bairro, recebeu um número de alunos maior. Das 154 crianças matriculadas, 45 compareceram. “Fizemos entregas de alimentos não perecíveis, atividades e almoço. Em alguns dias, tivemos cerca de 90 famílias”, conta a diretora, Lia Fadine.



Segundo a Secretaria Municipal de Educação (Smed), praticamente todas as 99 escolas próprias e as 219 terceirizadas foram atingidas. Ao todo, 14 escolas próprias e 12 da rede conveniada estão total ou parcialmente alagadas, com registros de perda de infraestrutura. Além disso, outras 11 próprias e 53 conveniadas têm danos como destelhamentos parciais e infiltrações.



Conforme o secretário de Educação, José Paulo da Rosa, foi realizado um mapeamento dos estudantes. Isso porque a maioria dos alunos precisou trocar de bairro, devido ao alagamento, e estão em abrigos ou na casa de amigos. “A ideia é criar as condições para que sejam transportadas para outra escola”, explica o secretário. A antecipação das férias de inverno chegou a ser discutida, mas não foi adotada, pois as escolas precisam estar em atividades letivas para recuperação.