Porto Alegre anuncia retomada parcial das aulas em meio à enchente

A prefeitura de Porto Alegre anunciou a retomada parcial das escolas municipais na próxima segunda-feira (20) em meio à enchente que atinge a cidade. Atividades serão retomadas em 18 escolas, segundo comunicado divulgado nesta sexta-feira (17).

Outras 14 unidades de ensino serão reabertas na terça-feira (21). A Secretaria Municipal de Educação diz que determinou a volta das aulas em todas as escolas que não foram atingidas diretamente pelas cheias e que contam com abastecimento de água e energia.

Aulas também vão voltar em escolas conveniadas. A prefeitura diz que as aulas serão retomadas na segunda em mais de 100 escolas de educação infantis, conveniadas ao município.

Servidores atingidos diretamente pela enchente não precisarão retornar às salas de aula. Neste primeiro momento, as escolas realizarão atividades lúdicas e recreativas, segundo o comunicado. O Ministério da Educação flexibilizou o calendário escolar do Rio Grande do Sul por causa das enchentes.

Praticamente todas as escolas próprias do município e conveniadas foram atingidas, diz a prefeitura. Há 14 escolas próprias e 12 da rede conveniada total ou parcialmente alagadas, com registros de grande perda de infraestrutura. Outras 11 próprias e 53 conveniadas têm danos, como destelhamentos parciais e infiltrações.

Confira quais escolas terão as aulas retomadas nesta semana:

Dia 20/5

EMEI Bairro Cavalhada

EMEI Erico Verissimo

EMEI Maria Helena Cavalheiro Gusmão

EMEI da Vila Floresta

EMEI da Vila da Páscoa

EMEI Dr. Walter Silber

EMEI Jardim Camaquã

EMEI Protásio Alves

EMEI Santo Expedito

EMEF Pepita de Leão

EMEF Presidente Vargas

EMEF João Carlos D'ávla Paixão Côrtes

EMEI Vale Verde

EMEF Nossa Senhora de Fátima

EMEI do Jardim Salomoni

EMEF Jean Piaget

EMEI da Vila Max Geiss

EMEF Sen. Alberto Pasqualini

DIA 21/5

EMEI Vila Nova

EMEI da Vila Sant Rosa

EMEI Paulo Freire

EMEF Dolores Alcaraz Caldas

EMEF Neusa Goulart Brizola

EMEF Surdos Bilíngue Salomão Watnick

EMEF Moradas da Hípica

Centro Municipal de Educação dos Trabalhadores Paulo Freire

EMEF Lidovino Fanton

EMEF Décio Martins Costa

EMEF Rincão

EMEF Dep. Victor Issler

EMEI da Vila Mapa II

EMEI da Vila Nova Restinga

DIA 22/5

EMEI Maria Marques Fernandes

EMEI Parque dos Maias II

EMEF Lauro Rodrigues

EMEF Heitor Villa Lobos