Com vias bloqueadas, trânsito de Porto Alegre registra seguidos congestionamentos

O bairro Agronomia, onde opera a rodoviária provisória e recebe quem se desloca pela RS-040, registra movimento intenso. O fluxo de passageiros também é intenso Os acessos pelas avenidas Assis Brasil, dos Estados e BR-116 permanecem bloqueados. Embora, devido ao alagamento em algumas regiões de Porto Alegre, o movimento da população, aos poucos, vai voltando a normalidade. Segundo a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), o bairro Agronomia e a avenida Ipiranga registram grande fluxo em horários de pico. O acesso e saída da cidade continuam apenas pela RS-040 e 118. Já ose atendimento às vítimas da enchente.O bairro Agronomia, onde opera a rodoviária provisória e recebe quem se desloca pela RS-040, registra movimento intenso.. A RS-040 ou a RS-118 com entrada pela avenida Bento Gonçalves segue como alternativa para carros de passeio, tanto para entrada quanto para saída da cidade.

Desde o início da enchente, no dia 29 de abril, o número de ocorrências tem aumentado. Só na tarde desta quarta-feira (15), 71 estavam em aberto, sendo 51 com bloqueio total por acúmulo de água e 10 com bloqueio parcial. Além disso, dois semáforos estavam fora de operação. A EPTC ainda registrou ao longo desta terça, mais de 200 chamados.



Com a retomada da passagem pelas avenidas Beira-Rio, Erico Verissimo e pela rua Lima e Silva, que levam à avenida Ipiranga, esta última também registra grande circulação e tempo de espera. A recomendação é seguir a sinalização e a velocidade. “Estamos vivendo um momento na cidade que não é normal, quanto mais segurança, melhor para todos”, reforça o diretor de operações, Carlos Pires.



Desde a última sexta-feira (10), veículos de emergência utilizam o corredor humanitário, entre a avenida Castelo Branco e o Túnel da Conceição. Cerca de 20 mil veículos entre caminhões-pipa, caminhões tanque, carretas de transporte, ambulâncias e vans já utilizaram a via.

Nas faixas exclusivas para ônibus, está liberada a circulação de veículos envolvidos em ações de resgate e logística no atendimento às enchentes devido ao grande número de bloqueios de trânsito existentes na cidade. Isso deverá garantir mais agilidade nos deslocamentos.