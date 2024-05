Usuários reclamam da demora dos ônibus em Porto Alegre

Além dos transtornos causados pelas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul nos últimos dias, os moradores de Porto Alegre enfrentam um outro problema: a demora na circulação dos ônibus na Capital. Em razão das águas que causaram a inundação do Centro Histórico, a prefeitura decidiu, desde segunda-feira, 13, que o transporte coletivo em dias úteis segue com tabela especial, adequada à menor circulação de pessoas devido à enchente. Aos finais de semana, serão mantidos os horários de sábado e domingo.

• LEIA MAIS: Água baixa e libera trânsito nas avenidas Padre Cacique e Praia de Belas em Porto Alegre



Nos terminais das avenidas Osvaldo Aranha, Protásio Alves, Salgado Filho e Borges de Medeiros, os usuários destacaram que a demora em alguns casos chega a 30 minutos. No terminal do viaduto José Loureiro da Silva, na ligação entre a as avenidas João Pessoa e Salgado Filho, os passageiros criticaram a demora dos ônibus. A farmacêutica Cecília Nascimento, que trabalha no bairro Partenon, na zona Leste, disse que estava há mais de meia hora aguardando o ônibus Agronomia. Ela chegou no ponto de embarque às 9h30min e monitorava a chegada do veículo pelo aplicativo da prefeitura que mostrava três horários - 10h, 10h17min e depois 10h40min. Porém, o transporte passou às 10h. "Percebo que houve uma diminuição das linhas em razão das enchentes. No entanto, existe pessoas que precisam se deslocar para as zonas Leste e Sul", comenta. Nos, os usuários destacaram que a demora em alguns casos chega a 30 minutos. No terminal do viaduto José Loureiro da Silva, na ligação entre a as avenidas João Pessoa e Salgado Filho, os passageiros criticaram a demora dos ônibus. A farmacêutica Cecília Nascimento, que trabalha no bairro Partenon, na zona Leste, disse que estava há mais de meia hora aguardando o ônibus Agronomia. Ela chegou no ponto de embarque às 9h30min e monitorava a chegada do veículo pelo aplicativo da prefeitura que mostrava três horários - 10h, 10h17min e depois 10h40min. Porém, o transporte passou às 10h. "Percebo que houve uma diminuição das linhas em razão das enchentes. No entanto, existe pessoas que precisam se deslocar para as zonas Leste e Sul", comenta.

A cuidadora Graziela Braga, que trabalha na zona Sul da Capital, disse que percebeu os terminais de embarque mais cheios nos últimos dias. "Tenho feito o monitoramento dos horários pelo aplicativo", destaca. Moradora do bairro Passo Dornelles, Graziela Braga pega um ônibus que passa pela Protásio Alves e Osvaldo Aranha e desembarca no "terminal improvisado" na rua Sarmento Leite. Ela embarca em um veículo da Icaraí para chegar até a zona Sul da cidade onde trabalha.

A empregada doméstica Virgínia Regina da Luz, residente no bairro Restinga Velha, disse que considera um descaso o que vem acontecendo com os moradores do bairro. Segundo ela, diversas pessoas que trabalham na zona Sul ficam quase duas horas esperando pelo ônibus. "Os meus patrões são pessoas compreensíveis e entenderam a minha situação causada pelas enchentes. Agora, a prefeitura poderia colocar mais horários para quem precisa se deslocar da Restinga para outros bairros", comenta.

Virgínia Regina, que utiliza o ônibus Restinga Tristeza, começa a trabalhar às 8h - mas tem chegado às 10h30min no serviço. Em razão da diminuição dos horários dos ônibus, os patrões decidiram liberar a trabalhadora por volta das 16h. Porém, ela vai pagar mais caro para chegar em casa - vai utilizar uma lotação que custa RS 8,80 e pegar um ônibus no valor R$ 4,80. "Vou desembolsar R$ 13,60 para poder chegar mais cedo em casa porque se fosse depender dos ônibus Restinga Tristeza chegaria muito mais tarde", lamenta.

Ônibus que circulam nos corredores da Osvaldo Aranha e Protásio Alves desembarcam passageiros no terminal da rua Sarmento Leite (Tânia Meinerz/JC)

O secretário municipal de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior, disse que as pessoas precisam entender que a cidade de Porto Alegre encolheu 30% em razão das enchentes. "O nosso sistema está em colapso da Arena até o Centro Histórico e em parte de Ipanema, na zona Sul", destaca. Segundo Adão de Castro, existem linhas de ônibus que não podem ser operadas e as que operam, mudaram seus itinerários em razão dos alagamentos das vias. "Peço que a população consulte o Cittamobi porque é o aplicativo mais confiável", destaca. O serviço pode ser acessado no www.cittamobi.com.br/home/.

O secretário pede que os usuários tenham o hábito de usar o aplicativo Cittamobi. "As pessoas estão habituadas a realizar deslocamentos que estão comprometidos em razão das enchentes", comenta. Segundo ele, o aplicativo do GPS em 100% da frota está atualizado com todos os desvios e paradas de ônibus provisórias justamente para oferecer a possibilidade de o passageiro melhor planejar seus deslocamentos.

Em razão dos bloqueios por acúmulo de água, sobretudo nas regiões do Centro, 4º Distrito, Cidade Baixa e Menino Deus, 28 linhas estão temporariamente desativadas - porque estão com mais de 50% do itinerário comprometido.

Na região do Centro Histórico, operam os terminais de passageiros da Salgado Filho e Borges de Medeiros. Os demais, nas imediações do Mercado Público e da rua da Conceição, seguem inacessíveis.

Sobre reclamações do usuários para melhorar o atendimento dos ônibus, o secretário de Mobilidade Urbana pede que a população ligue para os telefones 118 e 156 de Atendimento ao Cidadão. Os usuários do transporte poderão esclarecer dúvidas sobre o funcionamento das linhas e os itinerários pelo app 156+POA. As informações são atualizadas, em tempo real, pelo perfil da EPTC @EPTC_POA na rede X (o antigo Twitter).



Relação de linhas temporariamente fora de operação

605 - Jardim São Pedro

613- Elizabeth

615 - Sarandi

701 - Vila Farrapos/ Voluntários

703 - Vila Farrapos

704 - Humaitá

718 - Ilha da Pintada

721 - Nova Gleba/ Santa Rosa

727 - Agostinho

731 - Parque dos Maias

756 - Passo das Pedras

761 - Leopoldina

762 - Rubem Berta

6102 - Minuano/Lindóia/ Sarandi

7041 - Humaita/AJ Renner/Dona Teodora

7042 - Humaitá/Ernesto Neugbauer

7052 - Aeroporto/ Ceasa

7053 - Aeroporto/Ceasa/ Fecomércio

7151 - Sarandi/ Sertório

B02 - Leopoldina/Aeroporto/ Indústrias

B09 - Aeroporto/Indústrias/ Iguatemi

B25 - Arroio Feijó/Humaitá

M21 - Corujão Baltazar/Assis Brasil

R62 - Rápida Rubem Berta

C1 - Circular Centro

C2 - Circular Praça XV

C3 - Circular Urca

C5 - Circular 4 Distrito/ Moinhos de Vento

Fonte: EPTC