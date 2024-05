Grêmio reativa Estádio Olímpico como centro de distribuição de doações

Mais de uma década após o último jogo oficial, o Estádio Olímpico Monumental, que sediou jogos do Grêmio por quase 60 anos, voltou a ser um ponto importante dentro do bairro Azenha, em Porto Alegre. O local que costumava receber grandes festas da torcida tricolor, hoje serve a um propósito maior que o futebol: a solidariedade. O clube reativou sua antiga casa e transformou as estruturas remanescentes em um centro de arrecadação e distribuição de donativos para as vítimas das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul.



O Grêmio organizou no Olímpico uma operação em massa para lidar com as demandas e as necessidades das pessoas afetadas pela maior catástrofe natural da história do Estado. Todos os dias, cerca de 40 funcionários do clube e mais 40 voluntários chegam às 8h e saem às 22h, recebendo e transportando 600 toneladas de alimentos, roupas e medicamentos. Grande parte das doações vem de outros estados, como São Paulo, Santa Catarina e Minas Gerais.

O espaço onde um dia foi a loja oficial gremista, hoje é o coração da operação. A triagem dos mantimentos arrecadados e dos voluntários é realizada no local, em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde, que encaminhou Agentes de Combate a Endemias para auxiliar.



Segundo Gabriel Mello, conselheiro do Grêmio e voluntário, a organização das ações é o ponto chave para o funcionamento das atividades. “Recebemos muitas doações por dia. O esforço que o clube está fazendo é organizar para maximizar o tempo das pessoas e fazer o melhor trabalho possível”, disse.



O Tricolor designou outros pontos para coleta de doações, mas notou que o estádio recebeu um fluxo maior de voluntários e de donativos. "Acreditamos que o engajamento extra se deu exatamente por ser no Olímpico. Muitas pessoas relatam que o local traz uma nostalgia muito grande e muitos estiveram curiosos com a reabertura do estádio. A sensação que dá com esse movimento todo é que estamos em dia de jogo novamente", aponta Mello.