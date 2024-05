Postos fiscais da Secretaria da Fazenda estão com trânsito livre no RS

A Receita Estadual (RE) determinou o trânsito livre nos seus seis postos fiscais, todos localizados na divisa com Santa Catarina. A medida visa agilizar o processo de transporte de doações para o Rio Grande do Sul, que sofre os impactos da maior enchente da sua história. O movimento mais baixo neste fim de semana e a iniciativa da Receita Estadual fez com que os postos não registrassem filas. Além da flexibilização da fiscalização, a orientação sobre a dispensa das notas fiscais também acelerou o fluxo.

No Posto Fiscal de Torres, o de maior movimentação no RS, cartazes foram colocados nas cabines dos postos para informar o trânsito livre. Segundo o subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Pereira, nenhum veículo será parado. “A determinação da Receita Estadual é de trânsito livre total nos postos fiscais. Ninguém é impedido de seguir viagem. Com isso, a chegada da ajuda fica mais ágil”, aponta.



A decisão de liberar os Postos Fiscais fica por conta de cada Estado, mas a orientação do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) é de facilitar a entrega de donativos. A medida fica em vigor até o dia 30 de junho. Outro ponto de mudança é a flexibilização da exigência de documentos, como notas fiscais.