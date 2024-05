Aeroporto de Rio Grande é reaberto e receberá voos de operações humanitárias

Fechado para obras de manutenção desde o início do ano, o Aeroporto de Rio Grande foi reaberto nessa sexta-feira (10). O terminal administrado pela Secretaria de Logística e Transportes (Selt) servirá para auxiliar nas ações de resgates e operações humanitárias na Zona Sul do Estado.



O secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, afirmou que a reabertura do aeroporto de Rio Grande é fundamental para auxiliar as ações na Zona Sul do Estado, que vive sob alerta de alagamentos. Rio Grande já enfrenta a pior enchente desde 1941, com o nível da Lagoa dos Patos atingindo a marca de 2,20m, 15cm a mais do que na catástrofe do início da década de 1940.

LEIA TAMBÉM: Região Sul do Estado terá aumento no nível da água neste final de semana



Além do aeroporto de Rio Grande, os demais terminais administrados pela Selt, Passo Fundo, Santo Ângelo, Torres, Capão da Canoa, Canela, Erechim e Carazinho, estão operando normalmente. O Aeroporto Lauro Kurtz, de Passo Fundo, se tornou o ponto aéreo mais importante do Estado após o fechamento do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. O terminal da Região Norte está servindo de base para reabastecimento de aeronaves que atuam nas ações de resgate e é a principal ligação com o Estado de São Paulo. Além do aeroporto de Rio Grande, os demais terminais administrados pela Selt, Passo Fundo, Santo Ângelo, Torres, Capão da Canoa, Canela, Erechim e Carazinho, estão operando normalmente. O Aeroporto Lauro Kurtz, de Passo Fundo, se tornou oapós o fechamento do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. O terminal da Região Norte está servindo de base para reabastecimento de aeronaves que atuam nas ações de resgate e é a principal ligação com o Estado de São Paulo.

O número de voos regionais para os aeroportos de Santo Ângelo (Sepé Tiaraju) e de Passo Fundo foi ampliado, após o anúncio do Ministério de Portos e Aeroportos sobre o acréscimo de mais 116 voos semanais para aeroportos regionais do RS e de Santa Catarina, em função do fechamento do Aeroporto Salgado Filho. No Lauro Kurtz, são 16 novos voos semanais, e no Sepé Tiaraju, dois.