Região sul do RS terá aumento no nível da água no fim de semana

A chuva prevista no fim de semana, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), para a Serra Gaúcha e o Norte do Estado, também agrava a situação dos municípios da região Sul do Rio Grande do Sul. Arambaré, São Lourenço, Pelotas e Rio Grande enfrentam agora uma parcela do que o restante dos municípios gaúchos já lidam desde o final de abril.

O último boletim da Defesa Civil de Arambaré indica que o nível da Lagoa dos Patos, na ponte de pesca, marca 2,60 metros. “A cabeceira da ponte caramuru está com problemas. O que nos preocupa é que está marcando mais chuva e pode faltar energia, com mais problemas precisamos passar as pessoas de barcos e coletes”, alertou o prefeito Jardel Cardoso. A cidade decretou situação de emergência e as aulas foram suspensas nesta semana.

Atentos à situação no restante do Rio Grande do Sul, a população de São Lourenço, em sua maioria, atendeu o pedido de evacuação da prefeitura. Mais de 2 mil pessoas saíram de casa. Ainda no domingo (5), o professor de Educação Física Ricardo Cardoso retirou sua mãe de casa como forma preventiva. “Levei para minha casa, que fica em uma região mais central da cidade. Na segunda-feira, já não se tinha mais acesso a casa dela, a água já batia nos joelhos”. Hoje, toda a família, incluindo Cardoso, não está mais na cidade.

Outra medida preventiva foi a retirada de pessoas idosas de uma região próxima a lagoa. Além disso, 150 pessoas estão em quatro abrigos. O Corpo de Bombeiros, a Marinha do Brasil e a Brigada Militar já atuam no local. “Estamos preparados para buscar um quinto abrigo”, reforça o prefeito Rudinei Harter. O nível da água varia entre 2,57e 2,63 metros.