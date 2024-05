São Lourenço do Sul projeta nível da Lagoa dos Patos em 3 metros

O município de São Lourenço do Sul, no sul do Estado foi mais um a emitir alerta para a população nesta terça-feira (7). Há o risco do nível da Lagoa do Patos chegar até 3 metros nos próximos dias, o que significaria 2,10m acima do normal. Até a tarde desta terça-feira, a mediação registrou 2,30m na Régua da Cruz, o que resultou em áreas já alagadas na cidade.

Ao todo, são 40 desalojados em São Lourenço do Sul. As equipes estão se coordenando para realizar resgates, se necessário. O município está recebendo doações de água potável, colchões, ração para animais, produtos de higiene e limpeza no Esporte Clube São Lourenço. Os locais de acolhimento recebem, também, os animais de estimação dos moradores. Para mais informações sobre os abrigos, e, como também, realizar o deslocamento, a prefeitura recomenda o contato pelo telefone da Defesa Civil, no telefone (53) 99100-0645.

As cheias são causadas pela precipitação que está prevista ao decorrer da semana, e do escoamento das águas do lago Guaíba. O acúmulo de água pode causar transtornos, alagamentos e inundações nas regiões próximos da Lagoa e dos arroios. Por causa disso, os moradores desses locais devem deixar sair por precaução das suas residências e ir para casa de parentes amigos ou em abrigos do município.