Prefeitura de Pelotas emite alerta de alagamento para 13 bairros

A prefeitura de Pelotas, no sul do Estado, emitiu nesta terça-feira (7) um alerta de risco de inundação em 13 bairros no decorrer desta semana. Com a retomada das chuvas, há o risco de alagamentos nas áreas de Z3, Pontal da Barra, Santo Antônio, Valverde (Laranjal), Marina Ilha Verde, entorno da rua das Traíras, Lagoa de São Gonçalo, Parque Uma, Fátima, Navegantes, Quadrado, Doquinhas, no final da rua Osório e início do Simões Lopes. A orientação é que os moradores dessas regiões saiam imediatamente de suas residências.

“A partir de quinta (9) e sexta-feira (10), devemos ter dias mais críticos. Serão momentos em que vamos ver como é que se comporta o vento também. Mas a previsão pelos especialistas é que seja maior enchente da história de Pelotas”, comenta prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas.

Além da precipitação, a Lagoa dos Patos e o Canal São Gonçalo estão recebendo água do lago Guaíba. A previsão é de que os ventos dos próximos dias represem a água na Lagoa dos Patos. De acordo com a mediação realizada nesta terça, o nível da Lagoa do Patos está 2,10m, o que significa 1,3m acima da normalidade. Por sua vez, o Canal São Gonçalo, está 2,34m - o normal é de 50 cm.

Até o momento são 800 pessoas que deixaram as suas casas. Destas, 150 estão em abrigos. Mas os números tendem aumentar nos próximos dias por conta das chuvas e dos ventos, de acordo com a prefeita. “Estamos realizando o pedido de evacuação imediata nesses locais para fazer com as coisas com calma. Tem chuva prevista e os ventos irão mudar. E o vento tende segurar a água”, comenta.

Por causa disso, o Executivo reforça para a população ir para casa de amigos e parentes ou procurar abrigos. No município há disponível os locais como a Escola Edmar Fetter (Laranjal), na rua Cinco, 100 - Colina Verde. Também está recebendo os desalojados o Salão da paróquia João Paulo 2º, na Z3 - ao lado da UBS. E, também, o ginásio da antiga AABB (Centro), na rua Alberto Rosa 580. A prefeita aborda que o poder público está organizando mais dois abrigos no município.

Além disso, os abrigos estão precisando de alimentos não perecíveis, água potável, materiais de higiene e cobertores. As doações podem ser entregues diretamente na Secretaria de Assistência Social (Marechal Deodoro, 404), das 8h às 17h.