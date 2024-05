Estado nega o bloqueio de motoristas por falta de notas fiscais de doações

A Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul (Sefaz) está orientando motoristas que carregam donativos aos locais mais afetados pelas enchentes no Estado que não há bloqueio pela falta de notas fiscais no acesso às estradas gaúchas. Uma série de relatos enganosos foram repassados em redes sociais, alegando que os agentes da fiscalização da secretaria estão bloqueando a passagem de caminhões que não estejam portando a nota fiscal dos materiais destinados para doação. A informação é verídica, o que levou ao governo do Estado a esclarecer a situação.

LEIA TAMBÉM: Aeronaves privadas de São Paulo levam 2,5 toneladas de doações ao RS



Segundo a Sefaz, não são necessárias notas fiscais para todos os caminhoneiros que estejam passando pelos Postos Fiscais do Estado. Existe um protocolo de avaliação dos materiais portados, para que não sejam cometidas infrações de trânsito, como a carga excessiva no veículo ou até crimes, como tráfico de drogas. A inspeção dos fiscais, no entanto, não barram doações, mas exigem que seja cumprido o protocolo. A secretaria divide em três categorias os transportadores de donativos: pessoas físicas, contribuintes do ICMS doando em nomes de terceiros e contribuintes que doam mercadorias próprias.



Para as pessoas físicas, não é exigido nenhum comprovante, como notas fiscais. Para os transportadores de materiais em nome de terceiros, através do CNPJ de empresas, é necessário apenas o preenchimento da declaração de conteúdo. A Sefaz pede que esteja especificado na declaração o nome e o endereço do remetente e do destinatário, a identificação dos produtos transportados e a carga total dos produtos. Segundo a Sefaz,que estejam passando pelos Postos Fiscais do Estado. Existe um protocolo de avaliação dos materiais portados, para que não sejam cometidas infrações de trânsito, como a carga excessiva no veículo ou até crimes, como tráfico de drogas. A inspeção dos fiscais, no entanto, não barram doações, mas exigem que seja cumprido o protocolo. A secretaria divide em três categorias os transportadores de donativos: pessoas físicas, contribuintes do ICMS doando em nomes de terceiros e contribuintes que doam mercadorias próprias.Para as pessoas físicas,, como notas fiscais. Para os transportadores de materiais em nome de terceiros, através do CNPJ de empresas, é necessário apenas o preenchimento da declaração de conteúdo. A Sefaz pede que esteja especificado na declaração o nome e o endereço do remetente e do destinatário, a identificação dos produtos transportados e a carga total dos produtos.