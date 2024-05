Casa de bombas da Rótula das Cuias volta a funcionar parcialmente

Das 23 Estações de Bombeamento de Água Pluvial (EBAP) de Porto Alegre que ajudam a drenar a água e fazem parte do sistema de proteção contra cheias da Capital, 8 estão em funcionamento. O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) informou, em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (13), que a EBAP 16, que fica na rótula das Cuias, está funcionando parcialmente. A previsão é colocar até três motores nos próximos dias nesta casa de bomba.

devem ser religadas até quarta-feira (15). As EBAPs 5, localizada na Avenida Voluntários da Pátria, e 6, na Avenida dos Estados. "A de número 6 ajuda muito a parte de logística do Ceasa", explicou o diretor-geral do Dmae, Maurício Loss. O Complexo da Centrais de Abastecimento do Estado (Ceasa) foi inundado e opera temporariamente em uma rede de farmácias em Gravataí

"No momento em que as casas de bomba entram em funcionamento, as águas começam a baixar. Conforme as casas de bomba começam a operar e a água começa a baixar, vamos ganhando campo para trabalhar nas que estão alagadas", afirmou Loss.

O diretor também informou que foram construídos diques de contenção no final da Avenida Duque de Caxias e no Gasômetro. "Conseguimos separar as águas do centro das águas da cidade baixa", disse.