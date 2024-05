Dmae isenta tarifas de moradores afetados pelas enchentes em Porto Alegre

Atualizada às 21h03min

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) vai isentar e conceder formas especiais de pagamento para conta de água aos afetados pelas enchentes em Porto Alegre. O acordo, realizado com o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (MPRS), foi selado no início da noite desta segunda-feira (13). O acordo da prefeitura será nos moldes do acordo feito com a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan).

A população de regiões alagadas que utiliza a tarifa social não precisará pagar a tarifa por seis meses. A população sem tarifa social terá isenção total da cobrança de água e esgoto do mês de maio e, nos dois meses subsequentes, isenção da tarifa do consumo real, mantida a cobrança do Custo de Manutenção de Serviços. No caso da água, no valor de R$ 19,44, no caso de esgoto R$ 34,99, independente do consumo.

No caso dos desabastecidos, após retomada do serviço, o valor cobrado será limitado a média dos últimos seis meses para não aumentar os valores a serem pagos em eventual excesso. “Entendemos que muitas pessoas vão precisar de mais água para limpar suas casas”, disse o diretor-geral do Dmae, Maurício Loss.

Os atuais 159 abrigos cadastrados pela prefeitura terão as tarifas da conta de água isentas neste momento, benefício que irá perdurar até um mês após o fechamento dos abrigos. Se novos abrigos abrirem pela prefeitura, também estarão isentos.