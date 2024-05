Fornecimento de água na ETA Moinhos de Vento deve estar normalizado na quarta-feira

Responsável pelo abastecimento de água de 21 bairros de Porto Alegre onde vivem cerca de 170 mil pessoas, incluindo os hospitais Fêmina, Moinhos de Vento, Pronto Socorro, Santa Casa de Misericórdia e Hospital de Clínicas, a Estação de Tratamento de Água (ETA) Moinhos de Vento deve voltar a operar de forma parcial no final desta segunda-feira (13), de acordo com o diretor-geral do Departamento Municipal de Água e Esgotos (DMAE), Maurício Loss. Os hospitais da Capital estão sendo abastecidos por caminhões-pipa. Mas isso ainda não significa água na torneira.

No final da tarde, será realizado o bombeamento do ponto de captação na rua Voluntários da Pátria com a rua Câncio Gomes - na Estação de Bombeamento de Água Bruta. No período da noite, terá início o tratamento da água no sistema. Conforme Loss, a partir de terça-feira ou quarta-feira o abastecimento de água deverá estar normalizado para os 21 bairros atendidos pelo sistema. Segundo Loss, a ETA Moinhos de Vento tem capacidade de tratar 2 mil litros de água por segundo.

O diretor-geral do Dmae explica que, das seis estações de tratamento de Porto Alegre, quatro estão em funcionamento - São João, Menino Deus, Tristeza e Belém Novo e agora a ETA Moinhos de Vento. "A única que não estará em operação e a ETA das Ilhas destruída pelas cheias. A estrutura foi arrastada pela força das águas", ressalta.

A estação da Ilhas é responsável pelo abastecimento das ilhas Mauá, Pintada, Grande dos Marinheiros, Flores e Pavão. "Trabalhar na recuperação da ETA é nossa prioridade quando a situação voltar ao normal. Vamos assistir os moradores com caminhões pipa enquanto as obras são realizadas", destaca. Com relação às 23 Estações de Bombeamento Pluvial, sete estão em funcionamento. Em Porto Alegre, o Dmae segue com operação em quatro das seis ETAs, todas com capacidade reduzida. Em razão disso, pode haver intermitência no fornecimento de água.

ETA Moinhos de Vento - abastecimento para os seguintes bairros:

Auxiliadora

Azenha

Bela Vista

Bom Fim

Centro Histórico

Cidade Baixa

Farroupilha

Floresta

Independência

Jardim Botânico

Menino Deus

Moinhos de Vento

Mont' Serrat

Partenon

Petrópolis

Praia de Belas

Rio Branco

Santa Cecília

Santana

São João

Três Figueiras

Fonte: Dmae