Nível do Guaíba sobe rapidamente e ultrapassa os 5 metros mais uma vez

Depois de recuar até a marca dos 4,58m no final de semana, o nível das águas do lago Guaíba voltou a atingir os 5 metros nesta segunda-feira (13). Na última medição realizada pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e pela Agência Nacional de Águas (ANA), às 16h15min, a altura do lago era de 5,02 metros.

alertava para a possibilidade da cota dos 5 metros ser ultrapassada novamente . O Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) chamou atenção para a subida rápida da água, pedindo para que pessoas que estivessem em áreas de risco se deslocassem para outros locais. Graças às chuvas volumosas do final de semana e a ventos que impedem um melhor escoamento do Guaíba, ainda no sábado foram registradas novas elevações — após um período de queda no nível da água — e a Defesa Civil do estado