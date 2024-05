Rios do RS retomam tendência de elevação após chuvas do fim de semana

As chuvas intensas que voltaram a atingir o Rio Grande do Sul durante o fim de semana mantêm os níveis de praticamente todos os rios elevados. Segundo levantamento divulgado pela Defesa Civil do Estado na manhã desta segunda-feira (13), nas últimas 24 horas foram registrados volumes significativos de precipitação na região da Serra, com acumulados próximos aos 80 mm pontualmente nos vales.

Em função dos altos volumes das últimas 48h, praticamente todos os grandes rios do estado apresentam tendência de elevação, subindo rapidamente em cotas de inundação severa nas bacias dos rios Caí e Taquari, e posteriormente chegando no Jacuí, com permanência da cheia nas respectivas bacias do delta.



Nos rios Gravataí e Sinos , continua a elevação com a descida das águas para a confluência dos rios que ocorre no delta do Jacuí com o Guaíba.



Em função dos altos volumes das últimas 48h, praticamente todos os grandes rios do estado apresentam tendência de elevação,severa nas, e posteriormente chegando no Jacuí, com permanência da cheia nas respectivas bacias do delta.Nospara a confluência dos rios que ocorre no delta do Jacuí com o Guaíba.Segundo a Defesa Civil, o Guaíba deve ter nova elevação significativa dos níveis chegando próximo dos 5,5 metros na terça-feira (14/05) conforme a chegada da vazão pelos rios contribuintes. A Laguna dos Patos também se encontra em níveis bem elevados e com tendências de voltar a subir nos pontos monitorados das regiões costeiras ao longo da semana.