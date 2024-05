Nível do Rio Gravataí volta a subir com a chuva do final de semana

O Rio Gravataí voltou a subir com o volume de chuvas dos últimos dias. Na manhã desta segunda-feira (13), a Estação Hidrometeorológica no Passo das Canoas, em Gravataí, media 5m81cm. São sete centímetros a mais do que o registrado na manhã de domingo, quando o manancial chegou ao menor índice desde que chegou ao seu ápice, na última semana, de 6m22cm. Por isso, as prefeituras de Gravataí e Cachoeirinha mantêm a orientação para que a população não retorne às suas casas nas áreas em que a água já havia recuado. O rio segue 3m21cm acima do seu nível considerado normal no trecho de Gravataí.

Durante o final de semana, além da alta do Rio Gravataí, foi registrado novo transbordamento do Arroio Barnabé, que cruza os bairros Vila Rica, Vale Ville e também impacta no bairro Parque da Matriz, em Cachoeirinha. São, neste momento, as áreas mais atingidas pelas cheias nesta região.