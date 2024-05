Estado tem 105 trechos com bloqueios totais e parciais em 59 rodovias

O governo do Rio Grande do Sul divulgou na manhã desta segunda-feira (13) o monitoramento dos serviços de infraestrutura no Estado. O levantamento mostra que o Rio Grande do Sul ainda tem 105 trechos com bloqueios totais e parciais em 59 rodovias, entre estradas, pontes e balsas. As chuvas e enchentes afetaram 447 municípios gaúchos.

Cerca de 150 mil pontos seguem sem luz nesta manhã: 142.810 pontos na área da CEEE Equatorial e 143.200 na área atendida pela RGE. Os dados são reunidos pela Secretaria de Comunicação, a partir de informações enviadas pelas secretarias do Meio Ambiente e Infraestrutura, de Logística e Transportes, e da Educação.

Confira na íntegra o boletim de infraestrutura:

Nível dos rios (dados das 7h)

Lago Guaíba - Porto Alegre – 4,77 metros (cota inundação 3,00 Centro; 2,10 Ilhas)

Rio dos Sinos - São Leopoldo - 5,80 metros (cota inundação 4,50)

Rio Gravataí - Passo das Canoas - 5,91 metros (cota inundação 4,75)

Rio Taquari - Muçum – 18,66 metros (cota inundação 18,00)

Rio Caí - Feliz – 8,58 metros (cota inundação 9,00)

Rio Uruguai - Uruguaiana – 12,06 metros (cota inundação 8,50)

Lagoa dos Patos (São Lourenço do Sul) – 2,56 metros - 17h de 12/5 (cota inundação 1,30)

Energia elétrica, água e telefonia

CEEE Equatorial: 142.810 pontos sem energia elétrica (7,9% do total de clientes);

RGE Sul: 143.200 pontos sem energia elétrica (4,7% do total de clientes);

Corsan: 131.057 clientes sem abastecimento de água (4% do total de clientes);

Tim: 2 municípios sem serviços de telefonia e internet;

Vivo: 10 municípios sem serviços de telefonia e internet;

Claro: serviço normalizado.

Panorama nas escolas estaduais

Dados das escolas afetadas (danificadas, servindo de abrigo, com problemas de transporte, com problema de acesso e outros):

1.031 escolas

244 municípios

29 Coordenadorias Regionais de Educação (CREs)

359.002 estudantes impactados

532 escolas danificadas com 217.416 estudantes matriculados

82 escolas servindo de abrigo

Rodovias

As chuvas que atingiram o Estado provocam danos e alterações no tráfego nas rodovias estaduais gaúchas. Atualmente, são 105 trechos com bloqueios totais e parciais em 59 rodovias, entre estradas, pontes e balsas.



As informações são do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), consolidadas com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), abrangendo também rodovias concedidas e as administradas pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR).



A Secretaria de Logística e Transportes (Selt) trabalha para desobstruir as rodovias o mais rápido possível, de maneira a garantir o tráfego de veículos e pedestres.

Aeroportos



Aeroporto Internacional Salgado Filho: a Fraport Brasil, administradora do terminal, informa que as operações no Porto Alegre Airport seguem suspensas por tempo indeterminado. A orientação aos passageiros é para que entrem em contato com a sua companhia aérea para mais informações sobre os seus voos.

Aeroportos administrados pelo governo do Estado operam normalmente:

Canela

Capão da Canoa

Carazinho

Erechim

Passo Fundo

Rio Grande

Santo Ângelo

Torres

Os aeroportos administrados pela CCR aeroportos operam normalmente:

Bagé

Pelotas

Uruguaiana

Aeroportos municipais

Caxias do Sul - a situação do aeroporto municipal de Caxias do Sul é constantemente atualizada, operando conforme as condições climáticas do momento.

Santa Cruz do Sul - opera normalmente.



Portos

Porto de Porto Alegre: suspensas as operações em razão da manutenção do nível do Lago Guaíba acima da cota de inundação.

Porto de Pelotas: embarque de toras de madeira segue suspenso e as atividades estão paralisadas no terminal.

Porto do Rio Grande: segue operando normalmente. Os ventos de quadrante sul atingiram os 41,8 km/h e a correnteza foi de vazante durante a madrugada desta segunda (13), chegando a velocidade de 6,6 km/h em direção ao Oceano Atlântico. Em função da correnteza e a fim de aprimorar a segurança das operações, a Praticagem da Barra vem fazendo uma avaliação para realizar as manobras de entrada e a saída de embarcações do canal de acesso ao Porto.

Travessia Rio Grande x São José do Norte

O serviço de transporte de veículos está funcionando normalmente, enquanto o transporte de passageiros continua paralisado.

As balsas trabalharão com a tabela horária de segunda a sábado, sendo que as próximas partirão de São José do Norte para Rio Grande às 9h, às 10h, às 11h, às 12h, às 13h, às 14h, às 16h, às 17h e às 19h.

De Rio Grande para São José do Norte, as partidas acontecem às 9h, às 10h, às 11h, às 12h, às 13h, às 15h, às 16h, às 18h e às 20h.