Confira o nível do Guaíba nesta terça-feira

Apesar do dia de sol, esta terça-feira (14) é marcada pelo aumento do nível do Guaíba depois de diversos dias de chuva. Às 15h15min, de acordo com a medição realizada pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e pela Agência Nacional de Águas (ANA), a cota registrava 5,22m.