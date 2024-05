Nível do Guaíba volta a superar marca de 5 metros

O nível do lago Guaíba, em Porto Alegre, está subindo rapidamente desde a madrugada de segunda-feira (13), em razão das chuvas que atingem a Capital e regiões já afetadas pelos temporais, como os Vales do Taquari e Caí, desde a última semana.

Segundo monitoramento divulgado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) do Rio Grande do Sul, o patamar do Guaíba voltou a superar os 5 metros, chegando a 5,05 metros às 18h de ontem - 41 centímetros maior do que o registrado à meia-noite.

As chuvas deste final de semana no Estado podem levar o Guaíba a alcançar o nível máximo em torno de 5,50 metros ainda nesta terça-feira (14). O Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) informa que o pico até o momento foi registrado há uma semana, quando o lago atingiu 5,35 metros.

A situação ocorre após precipitação de mais de 150 mm, chegando a 250 mm em alguns casos, nas regiões das bacias do Taquari, Sinos, Caí e Jacuí, os quais tiveram aumento para níveis elevados.

A previsão meteorológica do Instituto de Pesquisa, para as próximas 24h e três dias, é de pouca chuva, com maiores acumulados no Nordeste do Estado, e acumulados maiores, de cerca de 70 mm em grande parte do Estado a partir de sexta-feira.

Por esse motivo, o IPH recomendou manter a atenção nas áreas de risco incluindo as que apresentaram diminuição de nível, assim como à população afetada. Além disso, também houve recomendação de ações imediatas para reestabelecimento de infraestruturas e manutenção de serviços essenciais como o saneamento básico.

Os rios Gravataí e Sinos também registram aumento no nível e, com a descida da água para o delta do Jacuí com o Guaíba, o nível do lago deve continuar subindo e chegar próximo de 5,50 metros nesta terça, diz nota do governo gaúcho.

A cidade tem, no momento, 14.225 pessoas em abrigos temporários da prefeitura e entidades parceiras. Ao todo, 162 estruturas foram montadas para prestar assistência à população atingida pelas enchentes na cidade e Região Metropolitana.