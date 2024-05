Começa montagem do hospital de campanha para vítimas da enchente em Porto Alegre

O primeiro hospital de campanha de Porto Alegre começou a ser montado na tarde desta segunda-feira (13) junto à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Moacyr Scliar, na Zona Norte. A estrutura deve dar fôlego às instituições hospitalares nos próximos dias. A iniciativa é uma parceria entre Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Força Nacional do SUS e Grupo Hospitalar Conceição. As informações são da SMS.

Cerca de dez profissionais, entre médicos, enfermeiros e técnicos, vão atuar para atendimento de demandas menos urgentes, sobretudo de pessoas resgatadas das enchentes, as chamadas fichas “verdes” e “azuis”. O serviço funcionará 24 horas por dia, sete dias por semana, com capacidade de atender mais de 200 pessoas por dia. Os atendimentos ocorrem por livre demanda e não necessitam de agendamento.



A SMS avalia a criação de outras duas estruturas provisórias, uma para servir de apoio ao Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul (Pacs), que opera regularmente acima dos 300%, e outra em parceria com a uma organização não governamental dos Estados Unidos, a Samaritan’s Purse.



As fortes chuvas e a enchente do Guaíba provocaram inundações em 15 unidades de saúde da Capital e prejudicaram outros serviços oferecidos à população.