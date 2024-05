Viamão e Alvorada ainda têm pontos sem abastecimento de água

Após uma semana com o abastecimento de água interrompido por um problema na Estação de Tratamento de Água (ETA) de Alvorada, a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) voltou a apresentar problemas no serviço para a Região Metropolitana. Bairros pontuais dos municípios de Viamão e Alvorada ainda se encontram sem água ou com o fornecimento parcial. A companhia admite os problemas, mas garante que os trabalhos foram intensificados para suprir a demanda.

Por conta do mau tempo, a Corsan informou que os serviços para reestabelecer o abastecimento de água foram prejudicados. A Região Metropolitana de Porto Alegre conta com 191 mil residências sem água no momento, mas a companhia afirma que em Viamão e Alvorada o serviço deverá ser normalizado em breve, com prazo máximo sendo a próxima terça-feira (14).



Neste domingo, bairros como Augusta e Jari, em Viamão, voltaram a ficar sem o fornecimento de água, um dia após o retorno do serviço. A Aegea Saneamento, concessionária que administra a Corsan, aponta que equipes estão trabalhando na ETA Alvorada-Viamão. Na última quinta-feira foi finalizada a operação para a redução do nível da água que ocupou a estação de bombeamento e reparo de equipamentos, o que fez com que a captação voltasse a operar.

Apesar do sistema estar funcionando normalmente, a Corsan admite que falhas no abastecimento podem acontecer, por se tratar de dois municípios extensos e com um consumo elevado de água. Com o maquinário operante, o reabastecimento da água depende do preenchimento dos reservatórios e do alcance aos bairros mais distantes da Estação. A companhia não estima quantas residencias estão atualmente sem água nas duas cidades, mas garante que nos próximos dias 100% das casas de ambos os municípios terão acesso à água encanada de forma gradual.