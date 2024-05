Viamão e Alvorada se unem pela volta do abastecimento de água

A cidade está com 97% da população sem abastecimento Alvorada, a situação é pior - todas as economias estão sem água encanada. A prefeitura de Viamão, através da Defesa Civil e Guarda Municipal, enviou três barcos, sistema de radiocomunicadores e um jetski para dar agilidade às obras de reparo que acontecem na Estação de Tratamento de Água em Alvorada., enquanto em

De acordo com a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), ainda não há previsão de volta do abastecimento, mas as equipes do Exército, prefeituras e empresas parceiras estão totalmente mobilizadas. A Corsan informa, em nota, que as equipes estão avaliando os motores e averiguando a possibilidade de iniciar as atividades.

"Precisamos dar todo o apoio nesse momento para viabilizar o reabastecimento de água em Viamão e Alvorada", resumiu o secretário-geral de governo de Viamão, Rafael Bortoletti que acompanhou as equipes.

A pequena diminuição no nível das águas nas duas cidade já permitiu o início do processo de aumento da proteção das bombas, retirada da água e secagem das mesmas. Também será instalado um gerador para garantir a energia para o funcionamento do sistema.

Em Alvorada, os bairros que ficam próximas ao rio Gravataí ficaram inundados. O alagamento na cidade causou 230 pessoas em abrigos públicos. Os itens mais necessários são água potável, cobertores, toalhas, alimentos, produtos de limpeza e higiene. O ponto oficial de coletas de doações está concentrado no ginásio Djalma Neves, localizado na rua Vasco da Gama, 560.