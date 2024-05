Desabastecimento de água em Viamão atinge 97% da população

O desabastecimento de água no município de Viamão, conforme informa a prefeitura, impacta 97% da população, de acordo com informes repassados nesta quarta-feira (8) pela Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan). A situação foi decorrente do desastre climático que atingiu o Rio Grande do Sul. A prefeitura de Viamão também relata que a Corsan não fez previsão sobre o retorno do abastecimento de água no município e que os únicos 3% dos pontos de domicílios são atendidos pela captação da companhia feita no arroio Fiuza.

O Executivo municipal também comunica que a Corsan está abastecendo a cidade com caminhões-pipa. Viamão está enfrentando desabastecimento de água devido a alagamento em Alvorada, onde fica a captação e tratamento. Nesta quarta-feira, a Corsan anunciou que o nível do alagamento baixou e está iniciando os trabalhos de recuperação do sistema.

As pessoas podem ir nos seguintes pontos onde estão estes caminhões-pipa. Os endereços são: Castelinho, em frente à Associação de Moradores; no Centro, em frente ao mercado Aliança, na rua Conde de Marfim, 105; Jaguaribe, na rua Raul Rocha; Beco dos Cunhas - mercado Ki Barato; Lomba do Tarumã - praça; Cecília, rua Guarani das Missões, 200; Planalto, Est. Bérico Bernardes, 4.161, na av. Senador Salgado Filho, 9.350 - Krahe, ao lado do Baita Super; Campo do Augusta, na parada 20; Praça da av. Liberdade - Santa Isabel; São Tomé - Campo Santa Rita, Est. Bérico Bernardes, 1.889 e Estalagem, CTG Recanto Nativo. A Corsan informa que mais pontos serão disponibilizados de acordo com a chegada de mais caminhões-pipa.