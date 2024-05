Corsan instala três reservatórios para ofertar água em bairros de Santa Maria

A prefeitura de Santa Maria, por meio de informações repassadas pela Corsan, informa que a Corsan começou a disponibilizar, nesta quarta-feira (8), três reservatórios de 5 mil litros cada para que a população possa pegar água potável. O primeiro já foi instalado no distrito de Arroio Grande, que teve as redes de água rompidas com a queda de pontes e estava desabastecido desde então. A caixa d'água comunitária está em frente à igreja do distrito. Os outros dois ficarão na Estrada Antônio Ovídio Severo, no bairro Lorenzi, e na rua Rádio Guarathan, no bairro Boi Morto.

Os locais foram escolhidos por ficarem em regiões mais altas, onde há mais dificuldade de abastecimento devido à pressão. Os reservatórios têm uma torneira em que as pessoas poderão pegar água e levar para suas casas. As equipes da Corsan continuam trabalhando no conserto das tubulações rompidas no dia 30 de abril com o temporal que afetou a Região Central. A equipe só conseguiu acesso ao local dos rompimentos da rede na segunda-feira (6), pois, devido à enchente, a área estava inacessível.

Nesta quarta-feira, 82% da cidade estava recebendo água. Depois de as fortes chuvas da semana passada romperem as tubulações que levam água do Rio Ibicuí para a estação de tratamento de água (ETA) em Santa Maria, a Corsan precisou construir um novo sistema de captação de água mais próximo da ETA e independente das redes rompidas para conseguir abastecer grande parte da cidade.