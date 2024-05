Abastecimento de água em Novo Hamburgo é retomado

Em comunicado emitido na manhã desta terça-feira (7), a Comusa - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo confirmou que está retomando o abastecimento para toda a cidade. Os trabalhos de reparo da estação de captação do Rio dos Sinos iniciaram na madrugada de domingo e bombas começaram a captar na noite de segunda-feira (6). A previsão é de que a água chegue em todas as residências até a sexta-feira (10).

A operação de recolocação dos motores precisou ser adiada devido ao nível alto do rio ainda na segunda-feira. Agora, começa o processo de reabastecimento de toda Novo Hamburgo. A normalização do abastecimento nos mais de 900 quilômetros de redes deve cerca de três dias. As localidades mais próximas do bairro Rondônia, onde fica a estação, devem receber água antes, enquanto as mais distantes terão novamente o abastecimento assim que possível.