RS tem 431 municípios afetados pelas enchentes; óbitos seguem em 107

Foi divulgado nova atualização dos dados da Defesa Civil Estadual referentes às enchentes que atingem o Rio Grande do Sul. Às 18h desta quinta-feira (9), os número de óbitos seguem em 107, com um em investigação, além de 134 desaparecidos e 754 feridos. São 431 municípios afetados em todo Estado.

O número de pessoas atingidas segue aumentando. No total, já são 1.742.969 afetados. No momento, 68.519 pessoas estão em abrigos e 327.105 estão desalojados.

As ações de resgate seguem ocorrendo em Porto Alegre. Porém, a preocupação soma-se à previsão meteorológica para os próximos dias. É esperado que chuvas se espalhem pelo território gaúcho, principalmente na Região Metropolitana de Porto Alegre, Centro, Norte, Nordeste, Vales e Litoral Norte. Nessas regiões, é esperado volumes de até 120mm nesta sexta-feira (10), além de ventos no quadrante sul e mar agitado.

A previsão é de que as chuvas fortes sigam persistentes no sábado (11). Espera-se entre 40 e 90 mm. Ainda com vento sul e mar agitado. No domingo (12), as chuvas seguirão intensas, entre 80 a 140mm, com mudança de ventos para sudeste/leste e mar ainda agitado. O quadro persistirá até segunda-feira.

Rodovias bloqueadas

são 131 bloqueios em rodovias federais e estaduais, sendo 95 totais e 38 parciais. O mapa com os bloqueios pode ser conferido neste link. De acordo com dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF), juntamente com o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER-RS),

Somente em estradas estaduais, 81 bloqueios já foram liberados. Seguem 51 pontos totalmente impedidos, com 30 bloqueios parciais. Já em rodovias de concessão, seguem somente oito bloqueios. Os pontos mais críticos são a intervenção na RSC-287, entre os km 39 a 51 e na ERS-122, de Nova Milano (Farroupilha) a São Vendelino, onde há um bloqueio total devido à queda de barreiras e

rompimento de pista.