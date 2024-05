Eduardo Leite estima em R$ 19 bilhões gastos para reconstruir o RS

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), divulgou, na manhã desta quinta-feira (9), uma estimativa de quanto o Estado precisará para se recuperar após a enchente história dos últimos dias. Ele postou a informação em sua conta no Twitter.

“Os cálculos iniciais das nossas equipes técnicas indicam que serão necessários, pelo menos, R$ 19 bilhões para reconstruir o Rio Grande do Sul. São necessários recursos para diversas áreas”, postou Leite.

O governador insistiu, ainda, que o efeito das enchentes e a extensão da tragédia são devastadores. “Nas próximas horas, vamos detalhar as ações projetadas que contemplariam as nossas necessidades”, complementou.