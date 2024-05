Elon Musk anuncia doação de antenas para acesso à internet ao RS

Diante da tragédia climática que atinge o Rio Grande do Sul, o bilionários Elon Musk, dono do X (antigo Twitter), e Starlink (empresa de internet via satélite) anunciaram doações nesta quinta-feira (9), por meio de suas redes sociais. O governo do Estado confirmou a informação. Cem antenas chegarão no próximo fim de semana, e serão usadas para ajudar a restabelecer a comunicação em ações da Defesa Civil, das forças de segurança pública, de saúde e serviços públicos críticos.

Segundo o governo estadual, ação ocorreu por intermédio da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG). A pasta receberá mil antenas de internet via satélite da Starlink, no total. Isso inclui o serviço de internet ilimitado, durante o período que perdurar a calamidade.

A doação de Musk foi anunciada após vídeo gravado por Gisele Bündchen, em que descreve o acontecido, chama atenção para o desastre climático, e apela por doações e ajuda ao Estado. O bilionário escreveu que a Starlink doará mil terminais para as equipes de emergência. Também irá disponibilizar o uso deles gratuitamente até que a região se recupere.

Given the terrible flooding in Rio Grande do Sul, @Starlink will donate 1000 terminals to emergency responders and make usage for all terminals in the region free until the region has recovered.



I hope the best for the people of Brazil. pic.twitter.com/NK6kjz7Iag — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2024

Eduardo Leite, por sua vez, agradeceu o dono da rede social X. Segundo ele, como os equipamentos virão com os serviços de dados incluídos durante todo o período de calamidade, serão de extrema utilidade no período de reconstrução do Estado.

Thank you, @elonmusk , for the donation of 1000 Starlink internet antennas. With this equipment providing data service and connectivity throughout the entire calamity period, it will be immensely valuable during the reconstruction phase of our state.



Muito obrigado, @elonmusk ,… — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) May 9, 2024

Tim Cook, CEO da Apple, também anunciou, na terça-feira (7), que fará doações ao RS, mas não especificou valores nem qual tipo de ajuda. Cook publicou também em suas redes, que a Apple doará para os esforços na região. Também expressou solidariedade aos afetados pelas enchentes.

Our hearts go out to those affected by the devastating and tragic floods in Brazil. Apple will be donating to relief efforts on the ground. — Tim Cook (@tim_cook) May 7, 2024