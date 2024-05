Cerca de 1,5 mil pessoas estão alojadas em Eldorado em meio ao caos

pedido de evacuação em Eldorado do Sul essoas tanto na BR-116 quanto no pátio de empresas. Além do resgate, neste momento, a prioridade é garantir a alimentação e água potável. As doações são entregues na própria prefeitura, localizada no centro. Um depósito na Região Metropolitana será divulgado para o recebimento de donativos.



O último levantamento da Defesa Civil não registra óbitos no município. No entanto, conforme o secretário de educação Gelson Antunes, haverá uma baixa populacional. “Infelizmente, tiveram relatos de mães que perderam seus filhos, que viram seus filhos serem levados água abaixo.” De acordo com ele, o município vive uma catástrofe, sem precedentes e inimaginável. A população encontra-se desorientada. O município enfrenta dificuldades de diferentes formas, inclusive, um apagão nos meios de comunicação. Eldorado está sem luz, telefone e internet. A reportagem também buscou outras autoridades do município, mas não houve retorno. Mesmo depois do, devido à maior enchente que atinge o Rio Grande do Sul, ainda há pessoas na cidade. Cerca de 1,5 mil eldoradenses estão em alojamentos e há p. Além do resgate, neste momento, a prioridade é garantir a alimentação e água potável. As doações são entregues na própria prefeitura, localizada no centro. Um depósito na Região Metropolitana será divulgado para o recebimento de donativos.O último levantamento da Defesa Civil não registra óbitos no município. No entanto, conforme o secretário de educação Gelson Antunes, haverá uma“Infelizmente, tiveram relatos de mães que perderam seus filhos, que viram seus filhos serem levados água abaixo.” De acordo com ele, o município vive uma catástrofe, sem precedentes e inimaginável. A população encontra-se desorientada. O município enfrenta dificuldades de diferentes formas, inclusive, um. Eldorado está sem luz, telefone e internet. A reportagem também buscou outras autoridades do município, mas não houve retorno.

LEIA TAMBÉM: Comando de Operações Táticas da Polícia Federal assume segurança do aeroporto de Porto Alegre



No período de 30 horas, 30 mil pessoas foram afetadas e 100% da área central foi afetada pelas chuvas. A água chegou também chegou na prefeitura. O primeiro andar está alagado e, em alguns pontos da cidade, ainda há entre 6 e 7 metros de água. Todas as escolas da parte central foram preenchidas e, posteriormente, precisaram ser evacuadas. Algumas pessoas tiveram que ser realocadas pela terceira vez. “A água foi nos correndo de onde estávamos montando os alojamentos. É um verdadeiro caos”, complementa o prefeito.



Os resgates são coordenados pela Defesa Civil estadual. Já os ônibus da prefeitura circulam por toda região Sul do Estado. Mais de 5 mil eldoradenses estão em Guaíba, além de Camaquã, Mariana Pimentel, Sertão Santana e Gravataí. A Brigada Militar, por meio do Comando Ambiental, mantém as buscas por vítimas e o Exército está montando um hospital de campanha na região. Conforme o Ministério da Defesa, serão disponibilizados 20 leitos.

LEIA MAIS: Disque 100 abre novo canal para localizar crianças desaparecidas no RS



Além disso, órgãos de segurança, trânsito e resgate implementaram rota emergencial pela BR-290 destinada, exclusivamente, ao atendimento das regiões que estão isoladas pelas enchentes em Eldorado do Sul e Guaíba. A operação conta com a integração entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e outras autoridades. Assim, veículos com caráter emergencial autorizados pela Polícia Rodoviária Federal poderão fazer a travessia pela nova ponte, levando suprimentos e mantimentos para as comunidades atingidas.