Prefeito diz que Eldorado do Sul terá de ser evacuada

O prefeito de Eldorado do Sul, Ernani Gonçalves, prevê ser necessário evacuar a totalidade do município devido à cheia histórica que atinge o Rio Grande do Sul. De acordo com Gonçalves, em entrevista à Rádio Guaíba, a água atinge 100% do centro da cidade, e os afetados estão tendo quer ser levados a abrigos nos municípios vizinhos. Até o momento, já foram mandadas pessoas para abrigos em Porto Alegre e vão ser enviados também para Guaíba.