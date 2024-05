Comando de Operações Táticas da Polícia Federal assume segurança do aeroporto de Porto Alegre

O Comando de Operações Táticas (COT) da Polícia Federal (PF) assume a partir da manhã desta quarta-feira (8) a segurança do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. Policiais federais do grupo especializado em situações de risco elevado e alta complexidade chegaram na noite de terça-feira (7) à capital do Rio Grande do Sul.

Em nota, a PF informa que o grupo de elite também apoiará as ações de patrulhamento da Polícia Federal nas vias alagadas, para dar segurança às ações de resgate dos desabrigados. "A chegada dos operadores do COT ao Rio Grande do Sul, especializados e treinados para missões de alta complexidade, fortalece a nossa atuação, principalmente nas ações para manutenção da ordem pública", enfatiza o superintendente Regional da Polícia Federal no Rio Grande do Sul, Aldronei Augusto Pacheco Rodrigues.

Além da atuação no aeroporto, outros 350 servidores da Polícia Federal atuam nos resgates e na segurança dos voluntários, com a utilização de botes e embarcações de resgate, helicóptero, drones, equipamentos de visão noturna e jet skis. Até o momento, a Polícia Federal resgatou mais de 2 mil pessoas desabrigadas e 600 animais nas regiões de Porto Alegre, Canoas e Eldorado do Sul na Operação Esperança.