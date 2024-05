Prefeitura de Porto Alegre não recomenda consumo de água de fontes públicas

O desastre climático que atinge Porto Alegre, com as águas do Guaíba atingindo níveis históricos e inundando a cidade, tem feito com que os estoques de água potável terminem rapidamente nas gôndolas dos mercados da Capital. Na manhã desta segunda-feira (6), um mercado de grande porte no Jardim Botânico tinha apenas garrafas de água com gás. Os clientes faziam fila para lotar os carrinhos com engradados de água com gás. Em outro supermercado próximo dali, na rua Guilherme Alves, a situação era a mesma.

também só havia venda de água com gás. No momento que a reportagem visitou o local, já não havia luz. As águas do Guaíba agora invadem os bairros do Menino Deus e Cidade Baixa. Além disso, boa parte da cidade sofre com desabastecimento de água pelo Dmae.

"Fui bem cedo num mercado e não tinha água. Resolvi procurar mais tarde, mas não melhorou muito", disse Pietra Lopes. Na visão dela, as pessoas estão agindo de forma 'egoísta'. "Nos últimos dias, vi muita gente comprando muita água. Espero que seja para doação", complementou.

Tendo em vista essa situação, uma lista de bicas, fontes e vertentes de água de Porto Alegre está circulando na internet como opção à falta de água nos mercados e nas torneiras, mas a prefeitura não recomenda o consumo. Conforme nota, "o consumo de águas de fontes públicas não é indicado, pois esta água não é potável. O alerta é da Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS). Todas as fontes de Porto Alegre são monitoradas mensalmente e apresentam presença de coliformes fecais e/ou da bactéria escherichia coli, presente no intestino de animais e humanos".

Além disso, a ingestão de água não potável pode "ocasionar problemas de sobrecarga e dificuldade no acesso à rede de saúde pública, em um momento crítico para a cidade", complementa a nota.



A prefeitura disse ainda que as recomendações para este momento são as seguintes:



- Não utilizar água de fontes e vertentes.

- Consumir água engarrafada para beber e preparar alimentos.

- Nas regiões com abastecimento de água do Dmae ativo, utilizar moderadamente a água, que pode ser usada para consumo e para cozinhar os alimentos.

- A água recolhida das fontes, no entanto, pode ser usadas para limpeza e para descarga de vaso sanitário, por exemplo.

- O consumo da água de fontes para humanos ou pet não é recomendado nem após a fervura.

No atual cenário, apenas duas estações de tratamento de água estão em operação, ocasionando redução na capacidade de abastecimento.